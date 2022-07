"Il lavoro...". La frase con cui Draghi si incastra da solo: gioco sporco contro gli italiani (Di mercoledì 20 luglio 2022) «Abbiamo già raggiunto 51 obiettivi, quindi il governo ha creato le condizioni perché il lavoro sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza continui indipendentemente da chi ci sarà a Palazzo Chigi». Così parlò Mario Draghi nella conferenza stampa di fine anno, il 22 dicembre scorso, quando nel suo cielo brillava come la stella polare la possibilità di traslocare al Quirinale e il premier si guadagnò qualche critica per aver lasciato intuire le proprie ambizioni extra-governative, autodefinendosi un «nonno al servizio delle istituzioni». Sette mesi dopo, malgrado al timone del Paese ci sia rimasto sempre l'ex governatore, la situazione deve essere veramente molto peggiorata se il Pd e i suoi satelliti, ai quali si è di recente ufficialmente aggiunto Di Maio, sostengono che, se Draghi confermasse le dimissioni, l'Europa non ci darebbe ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) «Abbiamo già raggiunto 51 obiettivi, quindi il governo ha creato le condizioni perché ilsul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza continui indipendentemente da chi ci sarà a Palazzo Chigi». Così parlò Marionella conferenza stampa di fine anno, il 22 dicembre scorso, quando nel suo cielo brillava come la stella polare la possibilità di traslocare al Quirinale e il premier si guadagnò qualche critica per aver lasciato intuire le proprie ambizioni extra-governative, autodefinendosi un «nonno al servizio delle istituzioni». Sette mesi dopo, malgrado al timone del Paese ci sia rimasto sempre l'ex governatore, la situazione deve essere veramente molto peggiorata se il Pd e i suoi satelliti, ai quali si è di recente ufficialmente aggiunto Di Maio, sostengono che, seconfermasse le dimissioni, l'Europa non ci darebbe ...

Pubblicità

i7185 : @FicarraePicone Una frase che valeva solo per lui e per la sua tipologia di lavoro...non è frase da prendere ad ese… - UrbimanoOrbi : @La7tv @zdizoro @SalernoSal @myrtamerlino @caterinabalivo @liciaanimalie @corradoformigli @a_cazzullo @nonelarena… - UrbimanoOrbi : @La7tv @concitadeg @DAVIDPARENZO @InOndaLa7 LAVORO: IL PRIMO ARTICOLO DELLA COSTITUZIONE, FU UN COMPROMESSO, TOGLIA… - mr_pac : RT @Phdbioscienze: Sogno una nuova frase nella Costituzione: “L’Italia è una Repubblica fondata sulla Salute”. Senza Salute, non c’è Lavor… - ArturoVarcasia : RT @Phdbioscienze: Sogno una nuova frase nella Costituzione: “L’Italia è una Repubblica fondata sulla Salute”. Senza Salute, non c’è Lavor… -