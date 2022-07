Il lancio delle borse virtuali di Burberry (Di mercoledì 20 luglio 2022) Burberry decide di lanciare cinque borse virtuali nel Metaverso di Roblox: l'esperimento è un grido di innovazione e avanguardia della casa di moda Burberry e il Metaverso: stupisce il lancio delle cinque borse virtuali su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di mercoledì 20 luglio 2022)decide di lanciare cinquenel Metaverso di Roblox: l'esperimento è un grido di innovazione e avanguardia della casa di modae il Metaverso: stupisce ilcinquesu Donne Magazine.

Pubblicità

anndons7 : Adesso ne lancio una delle mie?????? non mi linciate : qua baru sta inscenando quello che veramente è avvenuto sotto l… - sonoViolet : RT @Chiappuz: quindi è stato assolutamente opportuno l’intervento delle FO a fronte di azioni prive di ogni valenza sindacale (era in corso… - MindTheBridge : 'Ci sono in giro dati fantasiosi (che fanno il pari con il numero delle #startup italiane). Lancio una mozione: met… - f_polipi : Ogni tanto lancio delle massime che sono verità assolute, pat pat a me stesso - Petartrzz : RT @Chiappuz: quindi è stato assolutamente opportuno l’intervento delle FO a fronte di azioni prive di ogni valenza sindacale (era in corso… -