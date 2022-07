Il grande complotto social degli elicotteri che appiccano gli incendi (invece di spegnerli) (Di mercoledì 20 luglio 2022) La siccità era una bufala, così come l’emergenza idrica. E con queste premesse, come si fa a non credere alla storia dell’elicottero di soccorso che appicca un incendio invece che spegnerlo? Nel fantastico mondo dei social, dove tutto è possibile al grido «E non ce lo dicono», ecco che i fatti di stretta attualità vengono utilizzati per alimentare nuove ipotesi di complotto. L’ultima – diventata virale per via della condivisione (su molte piattaforme) di alcuni video – riguarda proprio questi mezzi di soccorso che intervengono sul luogo in cui è in corso un rogo e invece di gettare acqua, lanciano fiamme. Ovviamente, chi sostiene questa tesi, non conosce le pratiche emergenziali – diffuse su tutto il pianeta – per tenere a bada un incendio. LEGGI ANCHE > Se vi dicono che gli ordini ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 20 luglio 2022) La siccità era una bufala, così come l’emergenza idrica. E con queste premesse, come si fa a non credere alla storia dell’elicottero di soccorso che appicca unche spegnerlo? Nel fantastico mondo dei, dove tutto è possibile al grido «E non ce lo dicono», ecco che i fatti di stretta attualità vengono utilizzati per alimentare nuove ipotesi di. L’ultima – diventata virale per via della condivisione (su molte piattaforme) di alcuni video – riguarda proprio questi mezzi di soccorso che intervengono sul luogo in cui è in corso un rogo edi gettare acqua, lanciano fiamme. Ovviamente, chi sostiene questa tesi, non conosce le pratiche emergenziali – diffuse su tutto il pianeta – per tenere a bada uno. LEGGI ANCHE > Se vi dicono che gli ordini ...

Pubblicità

settantaset : @Moonlightshad1 Il grande complotto!si faccia curare la russofobia. - pfilisub : @gioveron A quelli che si sono vaccinati, di omicron non gliene frega niente. Sono convinti che è un raffreddore o… - ConsoniRosalba : RT @ILDOSSIERROJAS: Anche oggi la mia anima piange per questa grande perdita per l'umanità. Traduzione italiana dell'opera letteraria #Expe… - artyny59 : RT @ILDOSSIERROJAS: Anche oggi la mia anima piange per questa grande perdita per l'umanità. Traduzione italiana dell'opera letteraria #Expe… - LardoDiMare : @jacopoat mettilo come teoria del complotto, non serve farla più grande di quello che è -

20 luglio 1969: l'uomo conquista la Luna Un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità . Una manciata di parole, pronunciate da un emozionato Neil Armstrong e ... ma anche a uno dei primi grandi casi di teoria del complotto, ... The Gray Man - Recensione ... fucina che sputa fuori uno spy - action - thriller che ha la grande dignità di non prendersi mai ... Finisce nel mezzo di un complotto ordito da foschi piani alti (Regé Jean - Page) che vogliono ... Il Sole 24 ORE Un piccolo passo per un uomo, unpasso per l'umanità . Una manciata di parole, pronunciate da un emozionato Neil Armstrong e ... ma anche a uno dei primi grandi casi di teoria del, ...... fucina che sputa fuori uno spy - action - thriller che ha ladignità di non prendersi mai ... Finisce nel mezzo di unordito da foschi piani alti (Regé Jean - Page) che vogliono ... Ucraina ultime notizie. Putin chiede revoca sanzioni su cereali per sbloccare grano