Il governo Draghi verso la fine, con le elezioni anticipate quando si vota? (Di mercoledì 20 luglio 2022) Si va a votare, le elezioni anticipate potrebbero arrivare già nel 2022. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella potebbe infatti trovarsi costretto a sciogliere le camere, mettendo fine al governo Draghi e alla diciottesima legislatura... Leggi su today (Di mercoledì 20 luglio 2022) Si va are, lepotrebbero arrivare già nel 2022. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella potebbe infatti trovarsi costretto a sciogliere le camere, mettendoale alla diciottesima legislatura...

christianrocca : Il fascistello della Lega che ha staccato la spina al governo Draghi è lo stesso che in Lombardia ha presentato la… - GiovanniToti : Conte combina il più epico guaio della storia recente. Ma il centrodestra di governo, geloso, gli ruba in corner, d… - La7tv : #lariachetira @FranBorgonovo (La Verità): 'Non trovo una cosa buona o utile che abbia fatto il governo Draghi da qu… - sdegnata : RT @monicaguerzoni: Mario #Draghi ha deciso, domani sará alla #Camera per il voto di #fiducia: vuole mostrare agli italiani chi sono i lead… - bad_decisions0 : RT @monicaguerzoni: Mario #Draghi ha deciso, domani sará alla #Camera per il voto di #fiducia: vuole mostrare agli italiani chi sono i lead… -