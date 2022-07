Il delicato e complicato nodo delle concessioni balneari (Di mercoledì 20 luglio 2022) AGI - All'interno del Ddl concorrenza citato dal premier Mario Draghi nel suo discorso in Aula compare anche il nodo balneari. La partita, particolarmente delicata assieme a quella collegata dei tassisti, ha visto un primo faticoso voto al Senato a maggio ma rischia di saltare nel caso la crisi di governo si concludesse nel peggiore dei modi. Il Ddl concorrenza dovrebbe infatti essere approvato prima della pausa estiva per consentire entro la fine dell'anno l'ulteriore approvazione dei decreti delegati, come previsto dal Pnrr. La norma prevede che le concessioni balneari vengano assegnate con gare a partire dal primo gennaio 2024 salvo proporghe ben motivate da ragioni "oggettive, e connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficolta' oggettive legate all'espletamento della procedura stessa". In questi casi i Comuni ... Leggi su agi (Di mercoledì 20 luglio 2022) AGI - All'interno del Ddl concorrenza citato dal premier Mario Draghi nel suo discorso in Aula compare anche ilbalneari. La partita, particolarmente delicata assieme a quella collegata dei tassisti, ha visto un primo faticoso voto al Senato a maggio ma rischia di saltare nel caso la crisi di governo si concludesse nel peggiore dei modi. Il Ddl concorrenza dovrebbe infatti essere approvato prima della pausa estiva per consentire entro la fine dell'anno l'ulteriore approvazione dei decreti delegati, come previsto dal Pnrr. La norma prevede che lebalneari vengano assegnate con gare a partire dal primo gennaio 2024 salvo proporghe ben motivate da ragioni "oggettive, e connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficolta' oggettive legate all'espletamento della procedura stessa". In questi casi i Comuni ...

Il delicato e complicato nodo delle concessioni balneari

Fisco, Cnpr Forum: "Imprese e famiglie attendono soluzioni immediate"
"Siamo in un momento politico estremamente complicato " ha detto Claudia Porchietto, deputata di ... Abbiamo avviato un'interlocuzione con il Mef per affrontare il delicato tema delle scadenze fiscali, ...