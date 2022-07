Il de profundis della legislatura si tinge di gialloverde. Il mosaico di Fusi

Leggi su formiche

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Disi è vestita laall’inizio;è l’abito che ha indossato per intonarle il de. Al Senato è andato in scena il replay di quanto accaduto una settimana fa. Allora furono i Cinque Stelle a non votare la fiducia sul decreto Aiuti e il presidente del Consiglio salì al Quirinale per dimettersi. Oggi il copione si è ripetuto e rafforzato, con l’aggiunta cioè del centrodestra che assieme al M5S esce dall’aula o rimane ma per non votare la fiducia e al premier non resta che rifare il tragitto verso il Colle. Stavolta le dimissioni saranno irrevocabili e Sergio Mattarella non potrà respingerle. Il punto politico è chiaro. Le forze più marcatamente populiste hanno provato quattro anni e mezzo fa a governare il Paese. Non ci sono riuscite e allora Matteo Salvini cercò la prova di forza ...