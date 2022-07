Il Covid rallenta la corsa in Italia. Ma l’Oms mette in guardia: in autunno nuova emergenza. Come difendersi (Di mercoledì 20 luglio 2022) Le notizie sul Covid sono positive. Il virus rallenta la sua corsa in Italia: diminuiscono contagi e decessi. Ma l'Organizzazione mondiale della Sanità mette in guardia per i prossimi mesi, prevedendo in autunno e in inverno un nuovo "aumento di infezioni, ricoveri e decessi" e consiglia di mettere in atto fin da subito misure per ridurre i rischi associati al Covid L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 20 luglio 2022) Le notizie sulsono positive. Il virusla suain: diminuiscono contagi e decessi. Ma l'Organizzazione mondiale della Sanitàinper i prossimi mesi, prevedendo ine in inverno un nuovo "aumento di infezioni, ricoveri e decessi" e consiglia dire in atto fin da subito misure per ridurre i rischi associati alL'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

FirenzePost : Il Covid rallenta la corsa in Italia. Ma l’Oms mette in guardia: in autunno nuova emergenza. Come difendersi - terninrete : Covid19 Umbria, rallenta la diffusione del virus, pochi positivi in più e due ricoverati in meno negli ospedali. An… - lorenzoniadrian : Covid19 Umbria, rallenta la diffusione del virus, pochi positivi in più e due ricoverati in meno negli ospedali. An… - TgLa7 : #Covid:+17% ricoveri, due terzi in vaccinati da più di 6 mesi. #Fiaso, crescita rallenta ma urgente quarta dose - rada_maja : RT @RSInews: Il coronavirus rallenta un po' - In Svizzera calano contagi e ospedalizzazioni - Nell'ultima settimana altri 32 decessi legati… -