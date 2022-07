Il Coronavirus ci abbandonerà | ma i virologi?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Ilprima o poi ci, ma non vorrei che irestassero a galla. Perché da quando esiste il mondo esistono le malattie infettive che oggi, con il maggior scambio interpersonale, sono più frequenti. Ma una volta gli studiosi stavano nei laboratori ad aiutare veramente l’umanità. Oggi preferiscono la comunicazione e i social. Io sono basito. La scelta di studiare i germi in generale dovrebbe essere prevalente, invece… Il massimo esperto in questo è sicuramente Roberto Burioni che imperversa ovunque. Meno male che il suo amico Fazio è in vacanza, altrimenti sarebbe stato difficile difenderlo in questi giorni, e preferisce il silenzio. Fino a settembre, quando riprenderà la trasmissione del servizio pubblico e probabilmente ritorneranno le lezioni magistrali pagate con il nostro canone. E giù virus e vaccini, ...