Il commento degli Usa: "Rispettiamo le decisioni dell'Italia, la collaborazione continua" (Di mercoledì 20 luglio 2022) Gli Stati Uniti e l'Italia "sono stretti alleati, con una forte partnership fondata sui valori condivisi della democrazia. Dei diritti umani e della prosperità economica. Continueremo a lavorare insieme a stretto contatto su varie... Leggi su today (Di mercoledì 20 luglio 2022) Gli Stati Uniti e l'"sono stretti alleati, con una forte partnership fondata sui valori condivisia democrazia. Dei diritti umani ea prosperità economica. Continueremo a lavorare insieme a stretto contatto su varie...

Pubblicità

pietroraffa : == 'Mosca auspica per l'Italia un governo non asservito agli interessi americani'. A dirlo, in un commento all'AGI,… - Radio1Rai : Omicidio #Regeni. La Cassazione blocca il processo a carico degli 007 egiziani accusati di aver sequestrato, tortur… - CaioGCM : RT @Covidioti: THREAD - MA QUALE CALDO RECORD?! Ho fatto una breve ricerca online sul sito de La Stampa, cercando 'caldo record' tra il 196… - mpetaz : @SuperTennisTv ma il commento degli errori come “regali” è pessimo… i tennisti sbagliano non regalano… - CupInsomnia : RT @InsomnEv: Stasera in live da @Luca__63_ a partire dalle 21.45 verrà trasmesso l’evento, sarà come essere su diretta gol! Al commento te… -