Il Chelsea piazza un altro colpo in difesa | battuta la concorrenza del Barça!

Chelsea scatenato in difesa. Dopo Koulibaly dal Napoli, superata la concorrenza del Barça per Koundé Koundè, Siviglia, Barcellona Jules Koundé al Barcellona, un affare che sembrava vicino alla chiusura ma che in queste ore ha avuto una svolta inaspettata. Secondo Nicolò Schira, il Chelsea di Tuchel ha superato l'offerta blaugrana e vuole portare a Londra il difensore. Offerta di 50 milioni + 10 di bonus, per un totale che fa 60. Il Siviglia potrebbe cedere davanti a questa cifra, considerando che i catalani hanno sì l'accordo col giocatore, ma offrono "solamente" 50 milioni bonus compresi. In quel reparto il Chelsea è fresco dall'acquisto di Koulibaly dal Napoli per 40 milioni, mentre è segnato a veder partire il capitano Azpilicueta, proprio in direzione Barcellona.

