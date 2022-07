Il Chelsea ha firmato un accordo per l’internazionale francese del Siviglia Jules Koundé (Di mercoledì 20 luglio 2022) 2022-07-19 21:06:16 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Di Andrea Thompson Pubblicato: 19 luglio 2022 20:06Ultimo aggiornamento: 19 luglio 2022 22:26 I giganti della Premier League Chelsea continueranno lo shopping estivo sulla scia del nuovo proprietario Todd Boehly che prende le redini dell’ex capo Roman Abramovich dopo aver accettato i termini per il difensore della nazionale francese Jules Koundé. Koundé, 23 anni, è stato a lungo sullo schermo radar del Chelsea dalla scorsa estate sotto la guida dell’allenatore vincitore della Champions League Thomas Tuchel ha preso di mira Koundé mentre i Blues cercavano di costruire sulla loro vittoria in Champions League, e ha quasi catturato il ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 20 luglio 2022) 2022-07-19 21:06:16 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Di Andrea Thompson Pubblicato: 19 luglio 2022 20:06Ultimo aggiornamento: 19 luglio 2022 22:26 I giganti della Premier Leaguecontinueranno lo shopping estivo sulla scia del nuovo proprietario Todd Boehly che prende le redini dell’ex capo Roman Abramovich dopo aver accettato i termini per il difensore della nazionale, 23 anni, è stato a lungo sullo schermo radar deldalla scorsa estate sotto la guida dell’allenatore vincitore della Champions League Thomas Tuchel ha preso di miramentre i Blues cercavano di costruire sulla loro vittoria in Champions League, e ha quasi catturato il ...

