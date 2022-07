Il centrodestra rompe e chiede un nuovo governo Draghi | ma senza M5S

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Si starebbe andando verso la conta in Aula con il voto sulle risoluzioni.potrebbe aspettare l'esito di questi voti prima di decidere il da farsi. E’ quanto viene spiegato da fonti qualificate...

Agenzia_Ansa : Il centrodestra rompe e chiede un nuovo governo senza M5s. IL PUNTO delle 15 #ANSA - voceditalia : Crisi Governo: Centrodestra rompe e chiede nuovo governo senza 5s - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: Il centrodestra rompe e chiede un nuovo governo senza M5s. IL PUNTO delle 15 #ANSA - chiarasalvini1 : - TheHunter_68 : RT @Agenzia_Ansa: Il centrodestra rompe e chiede un nuovo governo senza M5s. IL PUNTO delle 15 #ANSA -

Il: serve governo rinnovato con Draghi senza M5s "Come ha correttamente sottolineato il presidente Mario Draghi nel corso del suo intervento, la decisione del Movimento 5 stelle ha rotto ...Ildi governo attacca in Aula al Senato e chiede a Mario Draghi di formare un nuovo governo "profondamente rinnovato", cioè con nuovi ministri, senza il Movimento Cinque stelle. La mossa ...