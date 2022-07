Il centrodestra chiede un nuovo governo guidato da Draghi | rinnovato e senza M5s

Pubblicità

lorepregliasco : Attenzione. La maggioranza relativa degli elettori M5S (48%) vuole che il governo Draghi continui, solo il 35% chie… - pierofassino : Curioso modo di ragionare di Meloni. Se chiede elezioni è 'per difendere la democrazia'. Se oltre 1000 Sindaci - mo… - peterkama : È il momento del caos. Il centrodestra chiede di azzerare il governo e ripartire con un Draghi bis. Inaccettabile p… - FraLauricella : #crisidigoverno #Senato 'Il centrodestra chiede un nuovo patto di governo che escluda il #Movimento5stelle'.… - mauravalenti : RT @Mirandola59: Devastanti ritardi e posizioni di contrasto della giunta regionale Sarda di #centrodestra che chiede una moratoria al parc… -

La richiesta di fiducia al parlamento Sono parole che non lasciano dubbi, il Governo Draghi... senza il M5S, o con altre defezioni di partiti del) In questo caso, sarebbe come ......una nota deldi governo. Ore 14.30 - "Il Senato accorda il sostegno all'azione di un governo profondamente rinnovato sia per le scelte politiche sia nella composizione". È quanto...Draghi in Senato chiede un nuovo patto tra i partiti per andare avanti. In corso il dibattito. Domani il premier alla Camera. Quota 2.000 firme per l'appello dei sindaci.Il governo si ritrova ancora più in bilico dopo il discorso del premier a Palazzo Madama: "Serve un nuovo patto di fiducia". Ma il suo intervento ha suscitato l'irritazione della Lega soprattutto su q ...