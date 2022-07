Il Carso brucia ancora: picco di Pm10 a Monfalcone. Il sindaco di Trieste: «A rischio elettricità e acqua» – Il video (Di mercoledì 20 luglio 2022) Non si placa la furia delle fiamme nel Carso, dove dalla mattina del 19 luglio un gigantesco incendio tiene l’intera regione col fiato sospeso. In alcune zone di Trieste potrebbe essere interrotta l’erogazione dell’energia elettrica, fatto che «potrebbe avere ripercussioni sull’erogazione idrica» che si serve dell’elettricità per le azioni di pompaggio: è l’avvertimento del sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, intervenuto in diretta sulla tv locale Telequattro. Contestualmente, il primo cittadino ha annunciato che domani arriveranno in città alcune autobotti e ha invitato i cittadini «a non prendere gli ascensori» per limitare al massimo il dispendio energetico. Il sindaco ha poi aggiunto di essere in contatto con Terna e di aversaputo di prossime interruzioni dell’erogazione ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 luglio 2022) Non si placa la furia delle fiamme nel, dove dalla mattina del 19 luglio un gigantesco incendio tiene l’intera regione col fiato sospeso. In alcune zone dipotrebbe essere interrotta l’erogazione dell’energia elettrica, fatto che «potrebbe avere ripercussioni sull’erogazione idrica» che si serve dell’per le azioni di pompaggio: è l’avvertimento deldi, Roberto Dipiazza, intervenuto in diretta sulla tv locale Telequattro. Contestualmente, il primo cittadino ha annunciato che domani arriveranno in città alcune autobotti e ha invitato i cittadini «a non prendere gli ascensori» per limitare al massimo il dispendio energetico. Ilha poi aggiunto di essere in contatto con Terna e di aversaputo di prossime interruzioni dell’erogazione ...

