Il capolavoro degli Usa: asse Cina-Russia ed Europa impoverita (Di mercoledì 20 luglio 2022) Leggo su Today.it che «Gazprom, il colosso russo del gas, ha registrato un nuovo record storico nel volume giornaliero delle forniture di fonti energetiche al gigante asiatico attraverso il gasdotto ‘Power of Siberia’, operativo dal 2019». Cioè, energia alla Cina, con gran soddisfazione di entrambi i contraenti e pure della Mongolia, attraverso la quale la lunghissima pipeline deve passare. Bilancio: la Russia fa migliori affari, se ne sbatte delle sanzioni europee e la Cina comunista di Xi si rafforza in vista dei confronti strategici futuri. Bel colpo. Pensate che i geniacci che governano i Paesi europei abbiano fatto un bell’autogol? Niente affatto. Non potevano fare altro. Avevano la pistola angloamericana puntata alla testa. Come vado dicendo dal lontano 22 febbraio su questo stesso sito, il vero obiettivo degli ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 20 luglio 2022) Leggo su Today.it che «Gazprom, il colosso russo del gas, ha registrato un nuovo record storico nel volume giornaliero delle forniture di fonti energetiche al gigante asiatico attraverso il gasdotto ‘Power of Siberia’, operativo dal 2019». Cioè, energia alla, con gran soddisfazione di entrambi i contraenti e pure della Mongolia, attraverso la quale la lunghissima pipeline deve passare. Bilancio: lafa migliori affari, se ne sbatte delle sanzioni europee e lacomunista di Xi si rafforza in vista dei confronti strategici futuri. Bel colpo. Pensate che i geniacci che governano i Paesi europei abbiano fatto un bell’autogol? Niente affatto. Non potevano fare altro. Avevano la pistola angloamericana puntata alla testa. Come vado dicendo dal lontano 22 febbraio su questo stesso sito, il vero obiettivo...

Pubblicità

elucubrazioni : @ohandrewishere letteralmente che motivo c’è di odiare un libro che non è né un capolavoro, né spazzatura, ha un ce… - bertini_film : RT @romacinemafest: Il capolavoro in 20 episodi del regista Dino Risi per inaugurare le 20 serate in onore del cinema con la Roma Cinema Ar… - romacinemafest : Il capolavoro in 20 episodi del regista Dino Risi per inaugurare le 20 serate in onore del cinema con la Roma Cinem… - drowme : Per la giornata mondiale della #luna voglio consigliare uno degli album che amo di più in assoluto! Four Moons è un… - Bepux : @EnricoTurcato E se ci aggiungi Demiral, ci hanno pure guadagnato!!! Sia dai cartellini che dall'abbassamento degli ingaggi! CAPOLAVORO! -