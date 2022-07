Il caldo record ha ucciso oltre 500 persone in Spagna (Di mercoledì 20 luglio 2022) AGI - L'ondata di calore che colpisce la Spagna da circa 10 giorni ha già causato la morte di oltre 500 persone. Lo ha detto il premier Pedro Sanchez. "Durante questa ondata, oltre 500 persone sono morte per le temperature così alte, secondo i dati ufficiali", ha affermato Sanchez confermando i numeri già diffusi. Il caldo record ddurerà fino ad agosto Il caldo 'apocalittico' potrebbe perdurare fino alla fine di luglio e a inizio agosto. E' la previsione del sito IlMeteo.it conferma che il caldo eccezionale colpirà il settentrione sin dalle prossime ore e che entro il weekend raggiungerà in modo indistinto anche il Centro-Sud. Come ampiamente previsto l'anticiclone africano Apocalisse4800, dopo aver colpito soprattutto l'Europa occidentale, si ... Leggi su agi (Di mercoledì 20 luglio 2022) AGI - L'ondata di calore che colpisce la Spagna da circa 10 giorni ha già causato la morte di500. Lo ha detto il premier Pedro Sanchez. "Durante questa ondata,500sono morte per le temperature così alte, secondo i dati ufficiali", ha affermato Sanchez confermando i numeri già diffusi. Ilddurerà fino ad agosto Il'apocalittico' potrebbe perdurare fino alla fine di luglio e a inizio agosto. E' la previsione del sito IlMeteo.it conferma che ileccezionale colpirà il settentrione sin dalle prossime ore e che entro il weekend raggiungerà in modo indistinto anche il Centro-Sud. Come ampiamente previsto l'anticiclone africano Apocalisse4800, dopo aver colpito soprattutto l'Europa occidentale, si ...

