Il bimbo di 4 anni morto in piscina durante un centro estivo a Viterbo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Si trovava all’interno di una piscina di una polisportiva in provincia di Viterbo. Il nuoto, infatti, faceva parte di una delle tante attività del centro sportivo organizzato da quella associazione di Grotte di Castro. Poi, per motivi ancora da accertare, il bambino di 4 anni è annegato all’interno di quelle stesse acque. A nulla sono serviti i soccorsi e neanche il trasporto, con l’elisoccorso, in ospedale. La Procura ha messo sotto sequestro l’area in attesa delle indagini, raccogliendo anche le testimonianze delle altre persone presenti all’interno della struttura nel momento dell’incidente. Viterbo, bimbo di 4 anni muore annegato in piscina durante il centro estivo La tragedia è avvenuta nella ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Si trovava all’interno di unadi una polisportiva in provincia di. Il nuoto, infatti, faceva parte di una delle tante attività delsportivo organizzato da quella associazione di Grotte di Castro. Poi, per motivi ancora da accertare, il bambino di 4è annegato all’interno di quelle stesse acque. A nulla sono serviti i soccorsi e neanche il trasporto, con l’elisoccorso, in ospedale. La Procura ha messo sotto sequestro l’area in attesa delle indagini, raccogliendo anche le testimonianze delle altre persone presenti all’interno della struttura nel momento dell’incidente.di 4muore annegato inilLa tragedia è avvenuta nella ...

