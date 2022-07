I tre millesimi di secondo che sono costati la medaglia a Filippo Tortu (Di mercoledì 20 luglio 2022) AGI - Per appena tre millesimi Filippo Tortu è rimasto escluso dalla finale mondiale dei 200 metri. All'azzurro non è bastato correre in semifinale il nuovo primato personale di 20”10.096, secondo tempo di sempre in Italia dopo il leggendario 19”72 di Pietro Mennea. Nella terza semifinale, Tortu è stato preceduto dall'americano Erriyon Knighton primo con 19”77 ed il canadese Aaron Brown con 20”10.096. La finale è in programma venerdì alle ore 4,50. Peccato per Tortu che si era prefissato l'obiettivo della finale iridata ma comunque la soddisfazione di aver migliorato, seppur di un centesimo, il primato personale sui ‘suoi' 200 metri. Dalla fine della scorsa stagione lo sprinter brianzolo ha preferito concentrarsi sul mezzo giro di pista e non prettamente sui 100 metri dei quali era ... Leggi su agi (Di mercoledì 20 luglio 2022) AGI - Per appena treè rimasto escluso dalla finale mondiale dei 200 metri. All'azzurro non è bastato correre in semifinale il nuovo primato personale di 20”10.096,tempo di sempre in Italia dopo il leggendario 19”72 di Pietro Mennea. Nella terza semifinale,è stato preceduto dall'americano Erriyon Knighton primo con 19”77 ed il canadese Aaron Brown con 20”10.096. La finale è in programma venerdì alle ore 4,50. Peccato perche si era prefissato l'obiettivo della finale iridata ma comunque la soddisfazione di aver migliorato, seppur di un centesimo, il primato personale sui ‘suoi' 200 metri. Dalla fine della scorsa stagione lo sprinter brianzolo ha preferito concentrarsi sul mezzo giro di pista e non prettamente sui 100 metri dei quali era ...

