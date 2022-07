I tempi del voto: cosa prevede la Costituzione in caso di scioglimento anticipato delle Camere (Di mercoledì 20 luglio 2022) I tempi per indirne le elezioni, con l' insediamento delle nuove Camere e quindi la nascita di un nuovo governo sono piuttosto lunghi ed anche rigidi, perché scanditi dalla Costituzione. Questo è il ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 luglio 2022) Iper indirne le elezioni, con l' insediamentonuovee quindi la nascita di un nuovo governo sono piuttosto lunghi ed anche rigidi, perché scanditi dalla. Questo è il ...

Pubblicità

ZanAlessandro : Condivido le parole del Segretario @EnricoLetta: rilancio e protezione devono essere le parole d’ordine da qui fino… - ricpuglisi : Ma come! Non siete nostalgici della blanda influenza di Rocco Casalino sui media italiani ai tempi del lockdown e dei retroscena sul CTS? - marcodimaio : A Mosca si stanno sfregando le mani leggendo le manovre di chi punta a indebolire o concludere l’esperienza del gov… - mikytooday1 : @simonefabbrix No. Sono 5 anni tondi! Ma siccome secondo il regolamento la legislatura precedente finisce alla prim… - Fuffellino : @il_cappellini Capellini, il Meloni-Salvini era da subito la logica conseguenza del Draghi. Draghi lo sapeva (è sta… -