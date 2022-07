House of the Dragon: nel nuovo trailer i Targaryen lottano per il potere (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il nuovo trailer della serie House of the Dragon, in arrivo il 22 agosto su Sky e NOW, regala nuove scene che anticipano la lotta al potere tra le fila dei Targaryen. Sky ha diffuso il nuovo trailer di House of the Dragon, la serie spinoff del cult Il Trono di Spade prodotta da HBO che arriverà su Sky e in streaming solo su NOW il 22 agosto, in contemporanea assoluta con la messa in onda della tv via cavo. Nel video si assiste a quello che accade quando un sogno suscita dubbi e ansie tra le fila dei Targaryen e si inizia a discutere di chi sarà la prossima persona a salire sul trono. Rhaenyra è infatti la primogenita, ma la sua ascesa al potere non viene considerata da tutti la … Leggi su movieplayer (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ildella serieof the, in arrivo il 22 agosto su Sky e NOW, regala nuove scene che anticipano la lotta altra le fila dei. Sky ha diffuso ildiof the, la serie spinoff del cult Il Trono di Spade prodotta da HBO che arriverà su Sky e in streaming solo su NOW il 22 agosto, in contemporanea assoluta con la messa in onda della tv via cavo. Nel video si assiste a quello che accade quando un sogno suscita dubbi e ansie tra le fila deie si inizia a discutere di chi sarà la prossima persona a salire sul trono. Rhaenyra è infatti la primogenita, ma la sua ascesa alnon viene considerata da tutti la …

