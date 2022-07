House of the Dragon: il nuovo sigillo dei Targaryen onorerà le gesta di Daenerys (Di mercoledì 20 luglio 2022) C'è una ragione per cui il sigillo Targaryen nella serie prequel House of the Drago ha un drago a quattro zampe invece di uno a due zampe. House of the Dragon, prequel de Il trono di spade, adotterà il sigillo di Casa Targaryen con il drago a tre teste e due zampe, importante cambiamento rispetto al precedente sigillo in cui il drago aveva quattro zampe. Il co-showrunner Ryan Condal, co-creatore del prequel insieme a George R.R. Martin, ha spiegato la ragione di questo cambiamento. "Dirò che ogni scelta che abbiamo fatto in questo show, fino alle minuzie, è stata fatta con una ragione", ha detto Condal a EW durante la set visit di House of the Dragon a dicembre. "Seguite lo show per scoprirlo. E sappiate che … Leggi su movieplayer (Di mercoledì 20 luglio 2022) C'è una ragione per cui ilnella serie prequelof the Drago ha un drago a quattro zampe invece di uno a due zampe.of the, prequel de Il trono di spade, adotterà ildi Casacon il drago a tre teste e due zampe, importante cambiamento rispetto al precedentein cui il drago aveva quattro zampe. Il co-showrunner Ryan Condal, co-creatore del prequel insieme a George R.R. Martin, ha spiegato la ragione di questo cambiamento. "Dirò che ogni scelta che abbiamo fatto in questo show, fino alle minuzie, è stata fatta con una ragione", ha detto Condal a EW durante la set visit diof thea dicembre. "Seguite lo show per scoprirlo. E sappiate che …

