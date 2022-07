House of the Dragon: ecco il trailer della serie spin-off de Il trono di spade (Di mercoledì 20 luglio 2022) ecco finalmente l’attesissimo trailer di House of the Dragon, lo spin-off ambientato 200 anni prima de Il trono di spade e che racconta la storia di Casa Targaryen, in arrivo su Sky e NOW dal 22 agosto Rilasciato oggi il trailer ufficiale di House of the Dragon, l’attesissima serie HBO che debutterà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il 22 agosto in tutti i territori in cui Sky è presente, in contemporanea assoluta con la messa in onda della tv via cavo americana. Tratta dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, la serie è ambientata 200 anni prima degli eventi citati ne Il trono di spade e racconta la storia ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 20 luglio 2022)finalmente l’attesissimodiof the, lo-off ambientato 200 anni prima de Ildie che racconta la storia di Casa Targaryen, in arrivo su Sky e NOW dal 22 agosto Rilasciato oggi ilufficiale diof the, l’attesissimaHBO che debutterà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il 22 agosto in tutti i territori in cui Sky è presente, in contemporanea assoluta con la messa in ondatv via cavo americana. Tratta dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, laè ambientata 200 anni prima degli eventi citati ne Ildie racconta la storia ...

