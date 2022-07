"Ho rischiato la vita". Bakayoko attacca la polizia: "Cosa non hanno mostrato nel video" | Guarda (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il caso Bakayoko è tutt'altro che chiuso. Pochi giorni fa Tiemoué Bakayoko, centrocampista francese di origini ivoriane del Milan, è stato fermato dalla polizia in centro a Milano per uno "scambio di persona". Gli agenti lo hanno bloccato contro la volante, tenendogli le mani dietro la schiena, mentre una collega puntava la pistola su un passeggero dell'auto su cui viaggiava il calciatore. Una volta svelata la sua identità, gli agenti gli hanno chiesto scusa, addirittura con una pacca sulla spalla, e poi si sono complimentati per il suo comportamento "da cittadino modello", sottolineandone la calma e pacatezza in una situazione estrema. Ora però Baka, in prestito al Milan dal Chelsea (e secondo radiomercato vicino al ritorno in Francia, al Marsiglia), si sfoga sottolineando che no, non è ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il casoè tutt'altro che chiuso. Pochi giorni fa Tiemoué, centrocampista francese di origini ivoriane del Milan, è stato fermato dallain centro a Milano per uno "scambio di persona". Gli agenti lobloccato contro la volante, tenendogli le mani dietro la schiena, mentre una collega puntava la pistola su un passeggero dell'auto su cui viaggiava il calciatore. Una volta svelata la sua identità, gli agenti glichiesto scusa, addirittura con una pacca sulla spalla, e poi si sono complimentati per il suo comportamento "da cittadino modello", sottolineandone la calma e pacatezza in una situazione estrema. Ora però Baka, in prestito al Milan dal Chelsea (e secondo radiomercato vicino al ritorno in Francia, al Marsiglia), si sfoga sottolineando che no, non è ...

