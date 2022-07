“Ho investito 10 milioni: così li ho fatti diventare 100 milioni” (Di mercoledì 20 luglio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/07/benaglia.mp4 Perché un fondo di investimenti dovrebbe investire nel lusso e nella moda? “I primi investimenti di successo, quelli che da 10 milioni diventavano 100 milioni, sono stati proprio quelli nella moda”, racconta Roberta Benaglia, ad di Style Capital nel suo intervento a La Ripartenza 2022. “Adesso tutti dicono ‘che figata investire nella moda’ ma all’inizio non era così, anzi nel decalogo degli investitori era scritto l’opposto. Però dietro questi asset intangibili si è capito che c’è anche un potenziale di creazione di valore molto più veloce”. Chiaro, non è semplice scegliere il marchio giusto su cui scommettere. “Noi cerchiamo brand che hanno una forte identità, una forte unicità – spiega Benaglia – deve essere ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 20 luglio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/07/benaglia.mp4 Perché un fondo di investimenti dovrebbe investire nel lusso e nella moda? “I primi investimenti di successo, quelli che da 10diventavano 100, sono stati proprio quelli nella moda”, racconta Roberta Benaglia, ad di Style Capital nel suo intervento a La Ripartenza 2022. “Adesso tutti dicono ‘che figata investire nella moda’ ma all’inizio non era, anzi nel decalogo degliri era scritto l’opposto. Però dietro questi asset intangibili si è capito che c’è anche un potenziale di creazione di valore molto più veloce”. Chiaro, non è semplice scegliere il marchio giusto su cui scommettere. “Noi cerchiamo brand che hanno una forte identità, una forte unicità – spiega Benaglia – deve essere ...

Pubblicità

ConsiglioLazio : ?? #DirettaConsiglio #Rifiuti, assessore @MAXVALERIANI: 'Piano 2019-25 produce innovazione fortissima, legge su Egat… - zecco77 : @jason05_ +30 milioni di plusvalenza. Per un giocatore che voleva andarsene. Che non ha fatto i capricci come Cr7 m… - Andrea_Lorenzon : @FrancoSfori Mi spiace ma da questo orecchio non ci sento..Sarà perché lo seguo da un paio d'anni... Sarà perché in… - Giorgio62795580 : @lucasan63 E hanno venduto hakimi Lukaku e perso perisic e adesso vediamo chi venderà. Quanto hanno investito dai 1… - lellogboy : @Maurizi67221333 @VittorioSgarbi @stampasgarbi @Libero_official La sciagura sono gli stipendi,non 500 euro di rdc .… -