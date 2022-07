«Hasta la vista, baby!» (Di mercoledì 20 luglio 2022) Nel suo ultimo intervento davanti al parlamento britannico, Boris Johnson ha salutato in modo piuttosto spigliato, nonostante gli scandali Leggi su ilpost (Di mercoledì 20 luglio 2022) Nel suo ultimo intervento davanti al parlamento britannico, Boris Johnson ha salutato in modo piuttosto spigliato, nonostante gli scandali

Pubblicità

pietroraffa : Qui il video di Boris #Johnson che dice 'Hasta la vista, baby!' - FulvioRomanin : il saluto di boris johnson, 'hasta la vista baby'. Che roba mega deprimente oh. - rassegnally : Mentre noi siamo in pienissima #crisidigoverno, Johnson ha salutato il parlamento britannico citando Terminator: “H… - deusoy : RT @_cieloitalia: Johnson si è rivolto per l'ultima volta al Parlamento britannico e ha detto addio con una frase del 'Terminator' - Hasta… - eclissidicielo : RT @_cieloitalia: Johnson si è rivolto per l'ultima volta al Parlamento britannico e ha detto addio con una frase del 'Terminator' - Hasta… -