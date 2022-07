Guglielmo Marconi: si spegneva il 20 luglio del 1937 il padre della radio (Di mercoledì 20 luglio 2022) Moriva oggi, nel 1937, a Roma, Guglielmo Marconi. Inventore e fisico, Marconi è unanimemente considerato il padre della radio. I risultati ottenuti dallo stesso nella telegrafia senza fili furono sorprendenti e per questo, nel 1909, a Stoccolma, fu insignito del Premio Nobel per la Fisica. Dopo la scuola, frequentata saltuariamente a Bologna, Firenze e Livorno, abbandonò gli studi (studiò privatamente) per dedicarsi agli esperimenti sulla comunicazione senza fili, sfruttando le onde elettromagnetiche. Grazie ai risultati ottenuti ottenne, nel 1896, a soli ventidue anni, il brevetto per il suo nuovo modello di telegrafia. Gli esperimenti di Marconi a Villa Griffone Guglielmo Marconi – Photo Credits: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 20 luglio 2022) Moriva oggi, nel, a Roma,. Inventore e fisico,è unanimemente considerato il. I risultati ottenuti dallo stesso nella telegrafia senza fili furono sorprendenti e per questo, nel 1909, a Stoccolma, fu insignito del Premio Nobel per la Fisica. Dopo la scuola, frequentata saltuariamente a Bologna, Firenze e Livorno, abbandonò gli studi (studiò privatamente) per dedicarsi agli esperimenti sulla comunicazione senza fili, sfruttando le onde elettromagnetiche. Grazie ai risultati ottenuti ottenne, nel 1896, a soli ventidue anni, il brevetto per il suo nuovo modello di telegrafia. Gli esperimenti dia Villa Griffone– Photo Credits: ...

