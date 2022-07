Grande distribuzione, gruppo pugliese Megamark: vendite per 2,2 miliardi di euro nel 2021 Incremento del 9,7 per cento rispetto all'anno precedente (Di mercoledì 20 luglio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Megamark: vendite alle casse per 2,2 miliardi di euro nel 2021 per il gruppo Megamark, in crescita del 9,7% a rete corrente rispetto al 2020 e quota di mercato che ha raggiunto il 14,6% (fonte NielsenIQ: GNLC gennaio 2022), confermando la leadership della realtà di Trani nella distribuzione moderna nel Mezzogiorno. Il gruppo, presente in Puglia, Campania, Molise, Basilicata e Calabria con più di 500 punti vendita a insegna A&O, Dok, Famila e Sole365 con oltre 5.500 persone impiegate, ha registrato un’ulteriore crescita delle vendite alle casse anche nel primo semestre del 2022, segnando un +6,5% rispetto all’analogo periodo del ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 20 luglio 2022) Di seguito un comunicato diffuso daalle casse per 2,2dinelper il, in crescita del 9,7% a rete correnteal 2020 e quota di mercato che ha raggiunto il 14,6% (fonte NielsenIQ: GNLC gennaio 2022), confermando la leadership della realtà di Trani nellamoderna nel Mezzogiorno. Il, presente in Puglia, Campania, Molise, Basilicata e Calabria con più di 500 punti vendita a insegna A&O, Dok, Famila e Sole365 con oltre 5.500 persone impiegate, ha registrato un’ulteriore crescita dellealle casse anche nel primo semestre del 2022, segnando un +6,5%all’analogo periodo del ...

