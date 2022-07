Grand Hotel - Intrighi e passioni, anticipazioni 22 luglio 2022: il rapimento di Alicia (Di mercoledì 20 luglio 2022) Grand Hotel - Intrighi e passioni torna con la terza stagione dopo una lunga pausa venerdì 22 luglio 2022 su Canale 5 alle 21:30. La puntata che sarà trasmessa sarà composta da due episodi ed il tutto ripartirà dalla terribile esplosione dell'albergo che ha caratterizzato il finale della seconda stagione della serie spagnola. In seguito alla deflagrazione, Julio sarà ferito, ma appena starà meglio inizierà a cercare Alicia che non si troverà da nessuna parte e poco dopo capirà che la sua amata è stata rapita e così chiederà aiuto al detective Ayala per trovarla. Grand Hotel 3, episodio 1: Alicia è stata rapita Il primo episodio della serata è intitolato Il primo giorno e si aprirà con uno scenario a dir poco ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 20 luglio 2022)torna con la terza stagione dopo una lunga pausa venerdì 22su Canale 5 alle 21:30. La puntata che sarà trasmessa sarà composta da due episodi ed il tutto ripartirà dalla terribile esplosione dell'albergo che ha caratterizzato il finale della seconda stagione della serie spagnola. In seguito alla deflagrazione, Julio sarà ferito, ma appena starà meglio inizierà a cercareche non si troverà da nessuna parte e poco dopo capirà che la sua amata è stata rapita e così chiederà aiuto al detective Ayala per trovarla.3, episodio 1:è stata rapita Il primo episodio della serata è intitolato Il primo giorno e si aprirà con uno scenario a dir poco ...

