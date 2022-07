Governo | verso conta su mozioni in Aula al Senato

Pubblicità

Antonio_Tajani : Oggi con il Presidente Berlusconi e tutti gli alleati del centrodestra di governo. C'è grande preoccupazione dopo l… - AlexBazzaro : *Salvini verso Villa Grande,nuovo vertice c.destra di governo* - VonCaste : L’#Italia – grazie al governo #Draghi, che i #cinquestelle vorrebbero abbattere – è una delle nazioni che in… - robertopontillo : Si starebbe andando verso la conta in Aula con il voto sulle risoluzioni. #Draghi potrebbe aspettare l'esito di que… - ilgiornale : Il centrodestra invoca un nuovo patto di governo per andare avanti senza il M5S. Gasparri: 'Serve discontinuità ris… -

...sostenuta oltre che dagli organizzatori del prestigioso torneo londinese e anche dal... almeno di usare il palcoscenico di Wimbledon per lanciare un ulteriore messaggio di condannaquello ......i rapporti tra la natura della Chiesa come istituzione divino - umana e le strutture diche ... l'una generatrice, l'altra coordinatrice della Communio , entrambe convergentiil Padre, l' ...Nel corso del suo atteso intervento di stamane al Senato, che ha anticipato quello alla Camera, nel porgere, argomentandoli, tutti gli obiettivi centrati dal ‘suo’ esecutivo, e di quanti ce ne sono an ...Roma, 20 lug. “Serve un nuovo patto”, perché “lo chiedono gli italiani”. Il premier Mario Draghi, al Senato per la fiducia, tiene le comunicazioni nella giornata cruciale della crisi di governo. Ecco ...