Governo | Stefanini Ispi | “Se Draghi cade brutto segnale per Europa e regalo a Putin”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – “La Russia tirerà un sospiro di sollievo se ildovessere”. Lo dice all’Adnkronos il senior advisor dell’Istituto per gli Studi di politica internazionale () Stefano, secondo cui “vedere un Paese europeo, che finora ha adottato una coerente linea europea e atlantica, in una situazione di debolezza e di incertezza politica, fa il gioco di Mosca, che vuole una Ue divisa. La fine dell’esecutivo guidato daè unper l’e un”. “Non sono un dietrologo e non so se c’è la mano di Mosca nelle ragioni che hanno portato alla crisi di– spiega– Ma una cosa è certa ed è ...