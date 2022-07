Governo | Romeo “Nuova maggioranza senza M5S o si vada al voto”

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo capire se l'obiettivo è quello di salvare il Paese, e lei è molto autorevole e ha la stima della Lega, o se dobbiamo salvare l'interesse primario e salvare il campo largo progressista finito per qualche errore”. Così il capogruppo al Senato della Lega, Massimiliano, nel corso del suo intervento in Aula nella discussione generale sulle comunicazioni del premier Mario Draghi.“Se l'obiettivo è quello di salvare il Paese il primo scenario è prendere atto che il M5S non fa più parte delladeldi unità nazionale – ha aggiunto -. Prendendo atto che il M5S è fuori si prenda atto che è nata unache è quella del 14 luglio, allora serve ricostruire un nuovo patto, noi ci siamo ma significae serve ricostruire un ...