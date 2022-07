Governo: Richetti, 'Putin applaude, Fi si sotterri per la vergogna' (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - "Oggi si consuma la vendetta di sovranisti e populisti verso un Presidente europeista, liberale, democratico e coraggioso. Mandano a casa Draghi e prendono il plauso di Putin. In tutto questo Forza Italia dovrebbe solo sotterrarsi per la vergogna". Così Matteo Richetti di Azione su twitter. Leggi su iltempo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - "Oggi si consuma la vendetta di sovranisti e populisti verso un Presidente europeista, liberale, democratico e coraggioso. Mandano a casa Draghi e prendono il plauso di. In tutto questo Forza Italia dovrebbe solo sotterrarsi per la". Così Matteodi Azione su twitter.

