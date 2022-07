Governo: Ricci, 'ora vedremo chi sta dalla parte dell'Italia' (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - "Quello di Draghi è un discorso orgoglioso sulle cose fatte e determinato sulle priorità: contrastare inflazione, tagliare tasse sul lavoro, salario minimo, riforme per il Pnrr". Lo scrive su Twitter Matteo Ricci, presidente di Ali–Autonomie locali Italiane e coordinatore sindaci del Pd. "Draghi ha detto di essere 'molto colpito dall'appello dei sindaci e dei sanitari'. Ora vediamo chi sta dalla parte dell'Italia". Leggi su iltempo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - "Quello di Draghi è un discorso orgoglioso sulle cose fatte e determinato sulle priorità: contrastare inflazione, tagliare tasse sul lavoro, salario minimo, riforme per il Pnrr". Lo scrive su Twitter Matteo, presidente di Ali–Autonomie localine e coordinatore sindaci del Pd. "Draghi ha detto di essere 'molto colpito dall'appello dei sindaci e dei sanitari'. Ora vediamo chi sta".

