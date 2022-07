**Governo: Renzi, 'moderati centrodestra segnano loro scomparsa', La Russa 'stai sereno'** (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - "Oggi i moderati di centrodestra segnano la loro scomparsa politica". Così Matteo Renzi nelle dichiarazioni di voto al Senato. Mentre il leader Iv si stava rivolgendo ai 'moderati del centrodestra', Ignazio La Russa ha gridato in aula: "stai sereno". Replica Renzi: "Quello sempre Ignazio, ti potrei chiedere i diritti di autore.. e comunque che La Russa sia contento è comprensibile, mi domando come possano esserlo quelli che pensavano di essere nel Ppe". Leggi su iltempo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - "Oggi idilapolitica". Così Matteonelle dichiarazioni di voto al Senato. Mentre il leader Iv si stava rivolgendo ai 'del', Ignazio Laha gridato in aula: "". Replica: "Quello sempre Ignazio, ti potrei chiedere i diritti di autore.. e comunque che Lasia contento è comprensibile, mi domando come possano esserlo quelli che pensavano di essere nel Ppe".

Pubblicità

GiovaQuez : Renzi: 'Domani qualcuno perde la faccia, ma l`Italia non perde il governo' #inonda - fattoquotidiano : Governo, Matteo Renzi alla stampa estera: “Draghi è uno statista affidabile, Conte uno stagista roso dall’invidia” - espressonline : ?? #Uberfiles - Carlo De Benedetti ex azionista del colosso e mediatore segreto con il governo Renzi: Dall’ingegnere… - Steffy96554979 : Pensatela come volete su Renzi, e ne avrei da dire molte anch'io, ma gli va riconosciuto che ha fatto un discorso s… - GabriVernucci : @italy983 Renzi creando questo governo? Condivido. -