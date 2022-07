Governo | pessimismo tra senatori Pd | ma c' è chi vede ancora spiragli**

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - L'intervento del capogruppo della Lega, Massimiliano Romeo, ha concretizzato le previsioni più cupe che tra i dem già si rincorrevano da ore. "Ci abbiamo provato, è finita", è il commento senza appello di un membro della segreteria di Enrico Letta nel corridoio che porta dal Transatlantico al gruppo Pd Senato. Le condizioni poste dalla Lega, il Draghi bis e una nuova maggioranza, vengono considerate irricevibili per il presidente del Consiglio. "Ci manda tutti a...". Tuttavia, tra iPd c'è anche chi invita alla calma, a non precipitare. "Un passo alla volta. C'èmargine. L'importante è arrivare al voto di fiducia. Stiamo lavorando per questo. Vogliorli a votare contro...". Ma i dubbi che a quel voto non ci si riesca nemmeno ad arrivare sono molti. Lo dice anche un big di Italia Viva. ...

