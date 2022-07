(Di mercoledì 20 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Nel corso dell'ultima settimana, ilitaliano si è ritrovato ad affrontare una nuovapolitica dopo l'astensione sul voto di fiducia al Decreto Aiuti da parte del Movimento 5 Stelle, con le conseguenti dimissioni del Premier Mario Draghi rifiutate dal Presidente Mattarella. Nello scenario elettorale, i partiti politici non hanno subito, al momento, forti scossoni, con variazioni rispetto a 10 giorni fa inferiori all'1%, secondo un sondaggio di Euromedia Research.Le conseguenze maggiori, invece, si registrano sul livello di fiducia di Giuseppe Conte che, nel corso di poco più di una settimana, perde oltre 5 punti percentuali, mentre cresce notevolmente la fiducia in Mario Draghi. In questo contesto, dunque, quasi 2su 3 condannano la scelta fatta dal Movimento 5 Stelle, ritenendola ...

lorepregliasco : Attenzione. La maggioranza relativa degli elettori M5S (48%) vuole che il governo Draghi continui, solo il 35% chie… - Palazzo_Chigi : Vertice Intergovernativo ???? ????, Draghi: Le Intese firmate oggi ad Algeri riflettono l’ampio spettro di collaborazio… - Giorgiolaporta : Se il problema della maggioranza di #Governo è il #M5S, vuol dire che #Speranza e #Lamorgese vanno bene? Chiedo pe… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Governo, per 2 italiani su 3 sbagliata la crisi adesso - - b_1n0 : RT @laltrodiego: #Draghi: 'La mobilitazione di questi giorni, per la prosecuzione di questo governo, è senza precedenti' -

... non a proteste contro il". Ha parlato della questione sociale, del rigassificatore i Piombino necessariola sicurezza nazionale". Nessun cedimento sull'euro - atlantismo. Il passaggio ...Lo scorso febbraio, il Presidente della Repubblica mi affidò l'incarico di formare unaffrontare le tre emergenze che l'Italia aveva davanti: pandemica, economica, sociale. "Un" " ...L'applauso più lungo quello rivolto al ricordo dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, nel trentesimo anniversario della loro scomparsa, con l'aula del Senato che si è alzata in piedi per tri ...Nella foto l'aula in piedi per la citazione su Falcone e Borsellino (ROMA ... Nel corso dell’ultima settimana, il Governo italiano si è ritrovato ad affrontare una nuova crisi politica dopo ...