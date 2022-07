Governo | partito Insieme | “Sconcerto | tradimento a danno italiani”

lmisculin : Il PD è ormai diventato il partito del potere. Prima diceva “o Conte o niente”. Oggi si intesta gli appelli a difes… - ivanscalfarotto : La fusione per acquisizione di Forza Italia nella Lega si è completata. @msgelmini a parte, il partito si è di fatt… - HuffPostItalia : Una massa di utenti anti-Draghi. La crisi di governo fa uscire allo scoperto il partito web dei putiniani - LoSplendido : @lapinna1 Ma scusaci cosa? Si candidi con un partito e vinca. Raccontate i fatti, altrimenti siete solo portavoce d… - IlconteZio : @dianacalibana Le elezioni si avvicinavano e i partiti non potevano reggere la campagna elettorale stando al govern… -

Il destino delè segnato: tra le accuse incrociate dei partiti che lo hanno finora ... che lascia Forza Italia in dissenso con la linea del suo. La campagna elettorale è già ...... al Nazareno l'ostilità dei democrat verso Draghi si tradusse in una frase: "Questofa ... Speranza e Conte è scoppiato il pandemonio neldove non vogliono più sentir parlare del capo ...Una sorpresa, che qualcuno ha definito «colpo di teatro». E da chi poteva arrivare se non da Silvio Berlusconi. Nel corso della cena a Villa Grande, il Cav si sarebbe ...Questa Forza Italia non è il movimento politico in cui ho militato per quasi venticinque anni: non posso restare un minuto di più in questo partito» Forza Italia ha invece definitivamente voltato le s ...