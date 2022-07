Governo: Misiani (Pd), 'agenda Draghi condivisibile da tutti' (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - "Il Governo è nato da un patto repubblicano per un'assunzione di responsabilità comune. Ora quel disegno condiviso si è indebolito e il Pd ha operato per ricomporre la maggioranza di unità nazionale, raccogliendo gli appelli di sindaci, società civile e terzo settore. La richiesta che viene dal Paese è chiara. Noi condividiamo i 4 punti del nuovo patto di fiducia indicato da Draghi: attuazione del Pnrr, agenda sociale, strategia energetica e coordinate della politica estera. In quest'agenda ogni forza politica della maggioranza può riconoscersi. La ripartenza sarà possibile se prevarrà la consapevolezza di cosa l'Italia chiede alla politica e alle istituzioni". Lo ha detto il senatore Antonio Misiani, responsabile economico del Pd, intervenendo in aula nel corso del dibattito ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - "Ilè nato da un patto repubblicano per un'assunzione di responsabilità comune. Ora quel disegno condiviso si è indebolito e il Pd ha operato per ricomporre la maggioranza di unità nazionale, raccogliendo gli appelli di sindaci, società civile e terzo settore. La richiesta che viene dal Paese è chiara. Noi condividiamo i 4 punti del nuovo patto di fiducia indicato da: attuazione del Pnrr,sociale, strategia energetica e coordinate della politica estera. In quest'ogni forza politica della maggioranza può riconoscersi. La ripartenza sarà possibile se prevarrà la consapevolezza di cosa l'Italia chiede alla politica e alle istituzioni". Lo ha detto il senatore Antonio, responsabile economico del Pd, intervenendo in aula nel corso del dibattito ...

