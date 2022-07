Governo, Meloni: Draghi pretende pieni poteri, elezioni subito (Di mercoledì 20 luglio 2022) "Draghi arriva in Parlamento e di fatto pretende pieni poteri, sostenendo che glielo hanno chiesto gli italiani. Ma in una democrazia la volontà popolare si esprime solo con il voto, non sulle ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 luglio 2022) "arriva in Parlamento e di fatto, sostenendo che glielo hanno chiesto gli italiani. Ma in una democrazia la volontà popolare si esprime solo con il voto, non sulle ...

Pubblicità

M_gabanelli : Da anni tutti i giornali riportano i dati della gigantesca dispersione della rete idrica. Oggi la Meloni se ne è ac… - GiovaQuez : @lageloni @elio_vito Arrivare in pochi mesi ad una possibile seconda scissione, cacciare prima chi non vota la fidu… - MediasetTgcom24 : Governo, Lega: 'Maggioranza non c'è più, la parola passi agli italiani' | Meloni: 'Tutti a casa e voto subito'… - BCooperlo : @repubblica La Meloni sta delirando. Sarà il caldo. Il voto c'è stato nel 2018. La Costituzione dice che finché un… - _Barbara_04 : Apro parentesi. Quindi il governo non incassa la fiducia, si vota, vincono Meloni-Salvini-Berlusconi. Che comincia… -