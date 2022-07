Governo: Malpezzi, 'no a Draghi è no a protezione lavoratori, famiglie e imprese' (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - “La politica ha il compito di attraversare il conflitto per trovare la soluzione, a maggior ragione in un momento di così profonda crisi. Noi siamo forze confliggenti. Lo siamo perché apparteniamo a schieramenti diversi e anche perché ogni forza politica porta in sé l'ambizione di rappresentare gli interessi di più mondi e categorie possibili". Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi nella dichiarazione di voto sulla fiducia al Governo Draghi. "Da 17 mesi a questa parte la politica che aveva avuto il coraggio di dire sì al Presidente della Repubblica e all'Italia si stava sforzando ed esercitando nel lavoro di composizione per trovare soluzioni, partendo da distanze che rendono 'straordinaria' la vicinanza". "Ma oggi deve essere chiaro che dicendo no a questo Governo si ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - “La politica ha il compito di attraversare il conflitto per trovare la soluzione, a maggior ragione in un momento di così profonda crisi. Noi siamo forze confliggenti. Lo siamo perché apparteniamo a schieramenti diversi e anche perché ogni forza politica porta in sé l'ambizione di rappresentare gli interessi di più mondi e categorie possibili". Così la presidente dei senatori del Pd Simonanella dichiarazione di voto sulla fiducia al. "Da 17 mesi a questa parte la politica che aveva avuto il coraggio di dire sì al Presidente della Repubblica e all'Italia si stava sforzando ed esercitando nel lavoro di composizione per trovare soluzioni, partendo da distanze che rendono 'straordinaria' la vicinanza". "Ma oggi deve essere chiaro che dicendo no a questosi ...

