Governo | Letta | ' giorno triste e drammatico per l' Italia'

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug (Adnkronos) - "Una decisione folle, assurda, una giornata di follia". Lo ha detto Enricoal Tg1. "Tre grandi partiti di questa maggioranza, in forme diverse, hanno deciso di mettere fino a questa esperienza" e "in particolare Berlusconi e Salvini, che hanno seguito la scelta di M5s di una settimana fa di aprire di fatto la crisi", ha spiegato il segretario del Pd parlando di "unper l'".

Nel 2018 si votò il 4 marzo e ilConte I giurò l'1 giugno, cioè 90 giorni dopo; nel 2013 dopo le urne del 24 febbraio ilgiurò il 28 aprile, vale a dire 63 giorni dopo; nel 2008,......e Ignazio La Russa durante le dichiarazioni di voto al Senato nel giorno della crisi del... Ad Enricosaranno fischiate le orecchie durante il siparietto che ha fatto scoppiare le risate ... Crisi di governo, Letta: ancora più convinti di rinnovare la fiducia. La Lega: stupiti da Draghi sul fisco - ItaliaOggi.it Roma, 20 lug (Adnkronos) - "Una decisione folle, assurda, una giornata di follia". Lo ha detto Enrico Letta al Tg1. "Tre grandi partiti di questa maggioranza, in forme diverse, hanno deciso di mettere ...La nostra disponibilità è stata confermata e ufficializzata nella proposta di risoluzione presentata dal centrodestra di governo in Senato». È quanto si legge in una nota congiunta del centrodestra di ...