**Governo: ira senatori M5S per affondo Draghi su superbonus, attesa indicazione voto** (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - Ira dei senatori M5S per la replica del premier Mario Draghi in Aula al Senato, in particolare sull'affondo del premier sul superbonus. Ribollono le chat dei senatori pentastellati, "dopo una replica così, che ca... dobbiamo dirgli?", uno dei messaggi visionati dall'Adnkronos. A quanto si apprende, tuttavia, non è arrivata ancora un'indicazione dei vertici del Movimento sul voto di fiducia, "siamo in attesa", riferiscono diversi senatori. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - Ira deiM5S per la replica del premier Marioin Aula al Senato, in particolare sull'del premier sul. Ribollono le chat deipentastellati, "dopo una replica così, che ca... dobbiamo dirgli?", uno dei messaggi visionati dall'Adnkronos. A quanto si apprende, tuttavia, non è arrivata ancora un'dei vertici del Movimento sul voto di fiducia, "siamo in", riferiscono diversi

