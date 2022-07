**Governo: il Pd dall'ultimo tentativo con Conte alla resa, Letta 'scelta contro l'Italia'** (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - E niente, quell'aggettivo è proprio una nemesi per Enrico Letta. "Domani? Mi sveglierò sereno. Son sicuro sarà una bella giornata", aveva detto il segretario del Pd ieri sera alla Festa dell'Unità di Roma. Ventiquattro ore dopo il governo Draghi non c'è più. Colpito dai 5 Stelle, abbattuto da Lega e Forza Italia. Gli appelli del paese reale, dei sindaci. Il lavorio ininterrotto di ricucitura con i pentastellati o parte di essi, la scissione 'governista' dei grillini. La convinzione che il centrodestra non si sarebbe assunto la responsabilità di far cadere Draghi. Piani di azione e di lettura degli ultimi 5 giorni andati in fumo nel pomeriggio di "follia", dice Letta, andato in scena dal Senato. Il segretario Pd arriva a palazzo Madama quando già la giornata ha preso una piega pessima dopo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - E niente, quell'aggettivo è proprio una nemesi per Enrico. "Domani? Mi sveglierò sereno. Son sicuro sarà una bella giornata", aveva detto il segretario del Pd ieri seraFesta dell'Unità di Roma. Ventiquattro ore dopo il governo Draghi non c'è più. Colpito dai 5 Stelle, abbattuto da Lega e Forza. Gli appelli del paese reale, dei sindaci. Il lavorio ininterrotto di ricucitura con i pentastellati o parte di essi, la scissione 'governista' dei grillini. La convinzione che il centrodestra non si sarebbe assunto la responsabilità di far cadere Draghi. Piani di azione e di lettura degli ultimi 5 giorni andati in fumo nel pomeriggio di "follia", dice, andato in scena dal Senato. Il segretario Pd arriva a palazzo Madama quando già la giornata ha preso una piega pessima dopo ...

Pubblicità

borghi_claudio : I simpatici ragazzi di @_DAGOSPIA_ si sono scelti, non so perché, il ruolo di piccoli spinnatori pro PD. In attesa… - fattoquotidiano : Governo, Matteo Renzi alla stampa estera: “Draghi è uno statista affidabile, Conte uno stagista roso dall’invidia” - petergomezblog : Governo Draghi al capolinea, ottiene la fiducia con 95 sì. Lega e Fi fuori dall’aula, mentre M5s si è astenuto: “To… - marcullo02 : RT @Shellshoker7: Un profilo come quello di Draghi cacciato dall’uomo di un comico, può piacere o no ma è irreale che il nostro governo sia… - Rosyfree74 : RT @petergomezblog: Governo Draghi al capolinea, ottiene la fiducia con 95 sì. Lega e Fi fuori dall’aula, mentre M5s si è astenuto: “Toglia… -