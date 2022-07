Governo: I ministri Cartabia, Colao e Cingolani lasciano il Senato dopo la sospensione della seduta (Di mercoledì 20 luglio 2022) I ministri Cartabia, Colao e Cingolani lasciano il Senato per l'ora e mezza di pausa in Aula. Il presidente del Consiglio Mario Draghi e' gia' andato via per recarsi probabilmente a palazzo Chigi. 20 ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 luglio 2022) Iilper l'ora e mezza di pausa in Aula. Il presidente del Consiglio Mario Draghi e' gia' andato via per recarsi probabilmente a palazzo Chigi. 20 ...

Pubblicità

AlexBazzaro : *Governo: al Senato riunione Lega con Salvini =* AGI0247 3 POL 0 R01 / Governo: al Senato riunione Lega con Salvin… - GiovaQuez : Domani purtroppo sarò in macchina. Ma se Conte fa votare la fiducia per poi ritirare i suoi ministri dal governo impazzisco totalmente ?????? - GiovaQuez : Renzi: 'E' vero che un partito legittimamente può non votare la fiducia al governo ma poi fai dimettere da quello s… - giusepp08428445 : RT @mgmaglie: Se Draghi vuole restare, cambi tutto, altro che beatificazione e pieni poteri. La nota del centrodestra che chiede o un gover… - atatarano : RT @mgmaglie: Se Draghi vuole restare, cambi tutto, altro che beatificazione e pieni poteri. La nota del centrodestra che chiede o un gover… -