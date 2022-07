Governo: Giarrusso contro Cartabia, 'cancellate norme antimafia di Falcone e Borsellino' (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - Duro attacco di Michele Giarrusso, ex M5S e ora senatore di Italexit, contro la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, durante la discussione generale al Senato dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi. "Lei, presidente, ha affermato testualmente: 'dobbiamo tenere le mafie lontane dal Pnrr'. Ma come intende tenerle lontane dal Pnrr, liberando i mafiosi dall'ergastolo? Liberando i capimafia dal 41 bis e consentendogli di nuovo di tessere i loro rapporti? É così -ha insistito Giarrusso- che intende tenerli lontani dal Pnrr? Lei, presidente, ha fatto una scelta di campo e ha inserito nella sua squadra la principale responsabile della disarticolazione delle principali norme che presiedevano alla lotta alla mafia, quelle norme che erano ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - Duro attacco di Michele, ex M5S e ora senatore di Italexit,la ministra della Giustizia, Marta, durante la discussione generale al Senato dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi. "Lei, presidente, ha affermato testualmente: 'dobbiamo tenere le mafie lontane dal Pnrr'. Ma come intende tenerle lontane dal Pnrr, liberando i mafiosi dall'ergastolo? Liberando i capimafia dal 41 bis e consentendogli di nuovo di tessere i loro rapporti? É così -ha insistito- che intende tenerli lontani dal Pnrr? Lei, presidente, ha fatto una scelta di campo e ha inserito nella sua squadra la principale responsabile della disarticolazione delle principaliche presiedevano alla lotta alla mafia, quelleche erano ...

