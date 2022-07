Pubblicità

GiovaQuez : Gelmini in posizione di rottura con FI: 'Draghi vada avanti. Il centrodestra di governo ascolti la voce dei ceti pr… - pietroraffa : == Governo: Gelmini, voltate spalle a italiani. Lascio Forza Italia Questa è storia #crisidigoverno - ilfoglio_it : ?? Mariastella #Gelmini lascia Forza Italia. 'Ha voltato le spalle agli italiani', ha detto il ministro per gli Affa… - xrjnvp97sf : RT @pietroraffa: == Governo: Gelmini, voltate spalle a italiani. Lascio Forza Italia Questa è storia #crisidigoverno - bendinelli2011 : RT @DiMatte6: Dagospia botte da escort, lite tra Maria Stella Gelmini e la Ronzulli arrivate quasi alle mani, la prima sei contenta di aver… -

Lo afferma in una nota Mariastella, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie. 'Se ... mai avrei immaginato che il centrodestra disarebbe riuscito nella missione, quasi ...CRISI: AGGIORNAMENTI LIVE Mariastellalascia Forza Italia. 'Questa Fi non è il movimento politico in cui ho militato per quasi venticinque anni: non posso restare un minuto di più in questo ...apprendendo la volontà di non votare la fiducia al governo (esattamente quello che ha fatto il Movimento 5 Stelle giovedì scorso)”. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari ...Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie non ha condiviso il mancato appoggio a Draghi «Questa Forza Italia non è il movimento politico in cui ho militato per quasi venticinque anni: non po ...