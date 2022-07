Governo, Gelmini lascia Forza Italia e accusa: “Scelta grave che fa male all’Italia” (Di mercoledì 20 luglio 2022) ROMA – Maria Stella Gelmini, ministro per gli affari regionali non condivide lo strappo di Forza Italia dalla maggioranza pro-Draghi, con la Scelta di boicottare la fiducia al Governo. E lascia il partito, al quale rivolge parole durissime. “Non posso riconoscermi in questa Scelta – ha detto intervenendo allo speciale del Tg1 Rai – che ci mette sullo stesso piano del Movimento 5 stelle. Credo personalmente che non sia attribuibile direttamente al presidente Berlusconi. Sono convinta che se il presidente Berlusconi avesse potuto non essere spettatore ma poter valutare l’operato del Governo Draghi e al tempo stesso la crisi da Roma in presenza durante queste giornate, credo che l’esito della crisi sarebbe stato diverso”. Gli ha parlato? “No – risponde ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 20 luglio 2022) ROMA – Maria Stella, ministro per gli affari regionali non condivide lo strappo didalla maggioranza pro-Draghi, con ladi boicottare la fiducia al. Eil partito, al quale rivolge parole durissime. “Non posso riconoscermi in questa– ha detto intervenendo allo speciale del Tg1 Rai – che ci mette sullo stesso piano del Movimento 5 stelle. Credo personalmente che non sia attribuibile direttamente al presidente Berlusconi. Sono convinta che se il presidente Berlusconi avesse potuto non essere spettatore ma poter valutare l’operato delDraghi e al tempo stesso la crisi da Roma in presenza durante queste giornate, credo che l’esito della crisi sarebbe stato diverso”. Gli ha parlato? “No – risponde ...

pietroraffa : == Governo: Gelmini, voltate spalle a italiani. Lascio Forza Italia Questa è storia #crisidigoverno - ilfoglio_it : ?? Mariastella #Gelmini lascia Forza Italia. 'Ha voltato le spalle agli italiani', ha detto il ministro per gli Affa… - GiovaQuez : Gelmini in posizione di rottura con FI: 'Draghi vada avanti. Il centrodestra di governo ascolti la voce dei ceti pr… - laurazaccheo : RT @La7tv: #inonda Antonio Tajani: 'Gelmini lascia Forza Italia? Non so perché è insoddisfatta' #crisidigoverno - demarcoio : Incapaci di scegliere un Presidente della Repubblica, di sostenere un governo (il 67esimo), presi dai loro telefoni… -