**Governo: Gasparri, 'Pd agita sue bandiere, noi su giustizia e fisco no'** (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - "Ognuno deve accantonare le proprie bandiere, faccia qualche osservazione ad un Gruppo che ha posto i temi della legalizzazione delle droghe e dell'immigrazione come una priorità . Questo anche crea difficoltà all'azione del Governo e della maggioranza. Lo so che non è una scelta del Governo però si possono anche invitare dei Gruppi ad evitare bandiere divisive". Lo ha affermato il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, rivolgendosi al presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella discussione generale al Senato dopo le comunicazioni del premier. "Allora -ha proseguito l'esponente azzurro- vuole che noi innalziamo le nostre bandiere per dire che ci vuole la separazione delle carriere e una vera, piena riforma del Csm? Avremmo potuto agitare le nostre ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - "Ognuno deve accantonare le proprie, faccia qualche osservazione ad un Gruppo che ha posto i temi della legalizzazione delle droghe e dell'immigrazione come una priorità . Questo anche crea difficoltà all'azione del Governo e della maggioranza. Lo so che non è una scelta del Governo però si possono anche invitare dei Gruppi ad evitaredivisive". Lo ha affermato il senatore di Forza Italia Maurizio, rivolgendosi al presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella discussione generale al Senato dopo le comunicazioni del premier. "Allora -ha proseguito l'esponente azzurro- vuole che noi innalziamo le nostreper dire che ci vuole la separazione delle carriere e una vera, piena riforma del Csm? Avremmo potutore le nostre ...

PubblicitÃ

infoitinterno : #FLASH# CRISI GOVERNO: GASPARRI A DRAGHI, TENGA CONTO ANCHE DI NOI IN REPLICA - tempoweb : 'Basta con le sceneggiate #M5s'. #Gasparri e la linea di #ForzaItalia, avanti ma via #Conte #20luglio… - TV7Benevento : **Governo: Gasparri, 'chiediamo discontinuità non poltrone, Draghi rispetti suo prestigio'** -… - marioricciard18 : RT @DM_Deluca: Gasparri che parla della necessità di rafforzare la marina militare fa subito governo De Pretis. Bei tempi per la Regia Mari… - Agenpress : Governo: Gasparri (FI), nuovo patto vuol dire discontinuità , senza le pagliacciate del M5s -