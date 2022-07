Governo, Gasparri: "Nuovo patto vuol dire discontinuita', stop a pagliacciate" (Di mercoledì 20 luglio 2022) "Un Nuovo patto di fiducia vuol dire discontinuita' con il Governo precedente". Lo ha detto nell'aula del Senato Maurizio Gasparri, parlamentare di Forza Italia, durante la discussione generale sulle ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 luglio 2022) "Undi fiducia' con ilprecedente". Lo ha detto nell'aula del Senato Maurizio, parlamentare di Forza Italia, durante la discussione generale sulle ...

Pubblicità

ninoBertolino : RT @ilgiornale: Il centrodestra invoca un nuovo patto di governo per andare avanti senza il M5S. Gasparri: 'Serve discontinuità rispetto al… - ilgiornale : Il centrodestra invoca un nuovo patto di governo per andare avanti senza il M5S. Gasparri: 'Serve discontinuità ris… - PoliticaNewsNow : Governo, Gasparri: 'Nuovo patto vuol dire discontinuità' - SoccorsiG : Gasparri:nuovo patto vuol dire discontinuità - TV7Benevento : **Governo: Gasparri, 'Pd agita sue bandiere, noi su giustizia e fisco no'** - -