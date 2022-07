**Governo: Gasparri, 'Draghi assapora fatiche politica, impari mediazione'** (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - "Il presidente del Consiglio, l'ho capito dagli incroci di sguardi, assapora le fatiche della politica, la telefonata, il contatto, la mediazione, forse quella che chi ha un profilo tecnico di grande qualità deve poi continuare ad imparare. Non si finisce mai di imparare e gli esami non finiscono mai, anche per i grandi competenti che hanno svolto funzioni di grande prestigio". Lo ha affermato il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, intervenendo nella discussione dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi. Leggi su iltempo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - "Il presidente del Consiglio, l'ho capito dagli incroci di sguardi,ledella, la telefonata, il contatto, la, forse quella che chi ha un profilo tecnico di grande qualità deve poi continuare ad imparare. Non si finisce mai di imparare e gli esami non finiscono mai, anche per i grandi competenti che hanno svolto funzioni di grande prestigio". Lo ha affermato il senatore di Forza Italia, Maurizio, intervenendo nella discussione dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario

